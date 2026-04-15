Fecha de estreno y detalles de la segunda temporada de El Eternauta

La plataforma Netflix inició los trabajos de preproducción para la continuación de El Eternauta, la adaptación de la obra de Héctor Germán Oesterheld que cautivó al público internacional.

Tras el impacto de la primera parte en 2025, que alcanzó 10,8 millones de visualizaciones y lideró rankings en 87 países, la historia de Juan Salvo se expandirá. Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica, confirmó que la serie "ya se encuentra en preproducción" y estimó que la segunda parte de la producción argentina "tendría ocho episodios".

Este incremento supone dos capítulos adicionales respecto a la entrega inicial. Aunque se proyecta que el estreno ocurra durante 2027, los plazos finales dependen del avance de esta etapa creativa liderada por Bruno Stagnaro y su equipo de guionistas. En el cierre previo, los espectadores vislumbraron la aparición de Los Manos, figuras clave que controlan a los escarabajos mediante melodías.

Se anticipa que los nuevos episodios aborden sucesos emblemáticos como la batalla de River, un enfrentamiento en el barrio de Núñez que marcará el destino de los sobrevivientes en una Buenos Aires acechada por una nevada mortal y una amenaza invisible.