Fer Vázquez contó cómo Emilia Mernes le mentía y lo engañaba con un cantante de CNCO

En una reciente participación en el stream de Martín Cirio, Fer Vázquez se refirió a su pasado sentimental con Emilia Mernes, vínculo que finalizó en el año 2018. Durante la entrevista, el líder de Rombai detalló cómo fue su historia con la artista y brindó su versión sobre el cierre de la relación entre ambos.

El cantante uruguayo generó polémica al involucrar a Joel Pimentel, exintegrante de CNCO, asegurando que mientras estaba de novio con la entrerriana, ella viajaba a Miami para desarrollar su carrera y le mencionaba encuentros con él.

Según el relato de Vázquez, "ella salió, un tiempo después de mí, con un cantante de CNCO que se llama Joel y me decía que era su amigo gay". El músico añadió que tiempo después conoció personalmente a Pimentel y comprendió que en realidad "es un crack, pero estuvieron saliendo o de novios".

Pese a la separación, Vázquez afirmó que continuó ayudando a Mernes en el inicio de su carrera solista mediante contactos clave en la industria musical de Estados Unidos que luego impulsaron su crecimiento profesional.

Estas declaraciones surgen en medio de un clima de tensión mediática para la cantante, quien enfrenta rumores de conflictos personales con figuras como Tini Stoessel y María Becerra, además de especulaciones por gestos en redes de su pareja actual, Duki.

La repercusión de los dichos del uruguayo motivó la reacción de Joel Pimentel, quien utilizó sus redes sociales para responder con humor ante la versión que lo señalaba. Desde su cuenta en X, el artista expresó "ni yo sabía de esto lpm jajaja" y acompañó el mensaje con emojis de risa y caras derretidas para mostrar su sorpresa frente a lo expuesto.