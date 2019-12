Fernández se reunió con Rafecas antes de enviar su pliego como procurador general

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Casa Rosada al juez federal Daniel Rafecas, quien fue elegido por el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo de procurador general de la Nación.



Fuentes oficiales consignaron que el pliego con la postulación del magistrado "ingresará al Senado en los próximos días".



El cargo de jefe de los fiscales se encuentra vacante desde la salida de Alejandra Gils Carbó, en 2015 y fue ocupado de manera interina por Eduardo Casal.



En marzo de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar en ese puesto a la jueza porteña Inés Weinberg de Roca, pero no logró el apoyo de la oposición.



Para formalizar al procurador general, el Poder Ejecutivo necesita la mayoría especial del Senado, lo que equivale a los dos tercios del cuerpo.



Rafecas fue designado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner.



Tuvo a su cargo causas resonantes, como la de la ex Ciccone Calcográfica en la que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou, y la de los presuntos sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral durante el gobierno de la Alianza (1999-2001).



Asimismo, se especializó en temas relacionados con el Holocausto y el antisemitismo.