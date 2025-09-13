Durante la madrugada de este sábado, un siniestro vial conmocionó a los vecinos de Capital, el hecho ocurrió en calle San Luis entre Tucumán y Avenida Rioja, en pleno centro de la provincia. Un vehículo Peugeot 208, con dos jóvenes a bordo, impactó fuertemente contra un cordón y una camioneta estacionada. La conductora y su acompañante se retiraron del sitio antes de que llegara el personal policial. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso y si las ocupantes del coche resultaron con heridas de consideración.

El suceso se produjo cuando el Peugeot 208 manejado por una de las jóvenes, se desplazaba en dirección este a oeste por calle San Luis, perdió el control antes de llegar a la intersección con calle Tucumán. El coche se estrelló contra el cordón de la vereda norte y luego colisionó con una camioneta Nissan Frontier que se encontraba estacionada en la banquina. Al llegar a la escena, el equipo policial, compuesto por el oficial Romero y el agente Bravo Jorge, se encontró con el señor Jorge Laciar. Este hombre, tío de la conductora, relató que su sobrina de 22 años, identificada como Loana Feroti, viajaba con una amiga y ambas se habían retirado del lugar sin aparentes lesiones de gravedad.

Publicidad

El familiar de la joven indicó que Loana Feroti se había dirigido a una clínica privada para recibir atención médica, pero se negó a revelar el nombre del centro de salud o el domicilio de la joven. La camioneta estacionada que sufrió el impacto del auto, pertenece a la señora Noemí Abaca, de 49 años.

Por el momento, la causa está bajo la supervisión de la Justicia. El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Victoria Martín se encargan de la investigación, buscando esclarecer la causa del hecho y determinar las responsabilidades que provocaron el accidente.