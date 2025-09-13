Una yegua que había quedado sin hogar y en situación de depósito policial encontró un nuevo lugar donde vivir. Tras una resolución judicial, en la mañana del viernes 12 de septiembre, el equino hembra fue trasladado desde la División Rural hacia la Escuela de Enología y Fruticultura, ubicada en el Departamento Capital, donde ahora contará con un espacio seguro y atención constante, n la formación de los estudiantes.

Según fuentes policiales, el animal se encontraba en calidad de depósito, vinculado a un expediente contravencional. Su propietario no contaba con un espacio adecuado para mantener al equino, lo que motivó la intervención judicial.

Ante esta situación, el Juez de Paz de 9 de Julio resolvió que la yegua fuera donada a la escuela agrotécnica, asegurando que recibirá cuidados apropiados y un entorno seguro para su bienestar. La medida busca garantizar que el animal tenga un lugar adecuado y atención constante, cumpliendo con la normativa vigente en casos de equinos en situación irregular.

El traslado y la recepción del equino se realizaron con la coordinación de la Unidad Rural y de la institución educativa, que ahora se encargará de su alimentación, salud y cuidado general. La iniciativa permite que la yegua continúe su desarrollo en un entorno controlado y reciba la atención profesional que requiere.

Autoridades de la escuela indicaron que la donación también brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender prácticas de manejo y cuidado de animales de granja, integrando la experiencia educativa con la protección del bienestar animal.