El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico del tiempo para la provincia de San Juan, correspondiente a los días domingo 14 y lunes 15 de septiembre de 2025. Las condiciones se presentarán estables y sin probabilidad de precipitaciones durante ambos días.

Domingo 14 de Septiembre

Durante la madrugada del domingo, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura de 12°C. El viento soplará del sur con una intensidad entre 23 y 31 km/h.

En la mañana, la nubosidad será algo nublado y la temperatura descenderá levemente a 11°C. La intensidad del viento disminuirá, registrando velocidades entre 13 y 22 km/h, manteniendo su dirección sur.

Para la tarde, se prevé un cielo algo nublado. La temperatura ascenderá notablemente hasta alcanzar los 24°C. El viento rotará al sureste y su intensidad será menor, entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, las condiciones continuarán algo nubladas. La temperatura descenderá a 15°C. El viento volverá a soplar desde el sur con una intensidad entre 13 y 22 km/h.

Lunes 15 de Septiembre

La madrugada del lunes se presentará con cielo despejado. La temperatura mínima será de 9°C. El viento soplará del sureste con una intensidad entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, se mantendrá el cielo despejado. La temperatura ascenderá hasta los 15°C. La dirección del viento rotará al sur, manteniendo su intensidad entre 7 y 12 km/h.

En horas de la tarde, se esperan condiciones de cielo despejado. La temperatura máxima será de 23°C. El viento moderado vendrá del este, con velocidades sostenidas entre 7 y 12 km/h.

Finalmente, durante la noche, el estado del tiempo continuará con cielos despejados. La temperatura descenderá a 12°C. El viento volverá a soplar desde el sureste, con una intensidad de 7 a 12 km/h.