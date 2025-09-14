En un encuentro correspondiente a una fecha interzonal del Torneo Clausura, River Plate consiguió una victoria de carácter ante Estudiantes de La Plata por 2-1 en condición de visitante. El partido, disputado este sábado 13 de septiembre, estuvo marcado por una temprana efectividad ofensiva del equipo millonario y una posterior expulsión que obligó a jugar la mayor parte del encuentro con un jugador menos.

La resolución del partido se definió en los primeros quince minutos. A los 6 minutos de juego, Giuliano Galoppo abrió el marcador para River Plate al conectar de cabeza un centro al área de Ignacio Fernández tras un saque de esquina. Siete minutos después, el propio Nacho Fernández amplió la ventaja con un remate zurdo desde el centro del área que requirió la validación por parte del árbitro del VAR antes de ser concedido.

La situación para el conjunto visitante se complicó a los 39 minutos de la primera etapa, cuando el defensor Lucas Martínez Quarta recibió su segunda tarjeta amarilla por una infracción, dejando a River con diez jugadores para el resto del partido. Esta ventaja numérica permitió a Estudiantes dominar la posesión y generar ocasiones de peligro, aunque sin conseguir concretar en el marcador durante gran parte del encuentro.

El equipo local descontó en el minuto 91', ya en tiempo añadido, mediante un gol de cabeza de Santiago Núñez, quien aprovechó un centro de Edwuin Cetré tras un corner. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente para empatar el partido. El desarrollo del segundo tiempo estuvo signado por la presión de Estudiantes, que incluso tuvo un gol anulado por el VAR a los 62 minutos, y por la firmeza defensiva del equipo visitante para mantener el resultado.

Con este resultado, River Plate llega de la mejor manera a su próximo compromiso internacional: la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores contra el brasileño Palmeiras, que se disputará el próximo miércoles. Por su parte, Estudiantes de La Plata también enfoca su atención en la misma competición, donde se medirá ante Flamengo en el estadio Maracaná.