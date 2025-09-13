El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció que el Gobierno nacional se encuentra evaluando la posibilidad de otorgar préstamos directamente a las provincias, en un contexto de creciente tensión con los gobernadores tras el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Las declaraciones se produjeron durante las frágiles negociaciones para evitar que el Congreso ratifique la norma rechazada por el Ejecutivo.

En sus primeras intervenciones públicas desde asumir el cargo, Catalán evitó adelantar detalles específicos sobre los mecanismos de financiamiento, señalando que corresponde al Ministerio de Economía responder sobre cuestiones financieras. No obstante, confirmó que la administración busca alternativas para mantener el proceso de transformación económica sin retornar a esquemas anteriores.

"El Gobierno está buscando todas las alternativas para que la Argentina siga en este proceso de transformación, sin volver al pasado, sin tirar por la borda todo el esfuerzo realizado", afirmó el ministro. La medida se analiza como una posible solución ante el rechazo de los gobernadores a la política de recortes fiscales y en respuesta a la contracumbre organizada por los mandatarios provinciales en Córdoba.

Esta posibilidad de financiamiento directo representa un giro en la estrategia del Gobierno nacional, que hasta ahora había mantenido una posición restrictiva en la transferencia de fondos a las jurisdicciones provinciales. La situación se encuentra en seguimiento mientras continúan las tratativas entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales.