Policiales > Tenía 71 años
Murió una mujer tras descompensarse en la plaza de Albardón
POR REDACCIÓN
Una mañana aparentemente tranquila en la plaza departamental de Albardón culminó en tragedia este sábado, poco después de las 11:30. Una mujer se descompensó de manera repentina junto a una de las fuentes del espacio público, lo que desencadenó una serie de esfuerzos por salvar su vida que, lamentablemente, no tuvieron éxito.
Testigos del hecho relataron que varios transeúntes intentaron asistir a la víctima de inmediato. Minutos después, arribaron al lugar dos oficiales policías quienes procedieron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de diez minutos. Posteriormente, llegó personal médico de emergencias que continuó sin interrupciones con las tareas de reanimación.
A pesar de los esfuerzos coordinados de vecinos, efectivos policiales y el equipo de salud, la mujer no logró recuperarse y falleció en el sitio. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima mortal fue identificada como Soria Selva Margarita, de 71 años de edad, residente en la zona de Campo Afuera.
El Primer Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), un estudio pionero realizado por los ministerios de Economía y de Producción, ha trazado un mapa detallado de la actividad industrial local, destacando su peso económico y la mano de obra que emplea. Este esfuerzo inédito sienta un precedente fundamental para la toma de decisiones estratégicas, tanto en el sector público como en el privado.