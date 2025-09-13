Una mañana aparentemente tranquila en la plaza departamental de Albardón culminó en tragedia este sábado, poco después de las 11:30. Una mujer se descompensó de manera repentina junto a una de las fuentes del espacio público, lo que desencadenó una serie de esfuerzos por salvar su vida que, lamentablemente, no tuvieron éxito.

Testigos del hecho relataron que varios transeúntes intentaron asistir a la víctima de inmediato. Minutos después, arribaron al lugar dos oficiales policías quienes procedieron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de diez minutos. Posteriormente, llegó personal médico de emergencias que continuó sin interrupciones con las tareas de reanimación.

A pesar de los esfuerzos coordinados de vecinos, efectivos policiales y el equipo de salud, la mujer no logró recuperarse y falleció en el sitio. Fuentes oficiales confirmaron que la víctima mortal fue identificada como Soria Selva Margarita, de 71 años de edad, residente en la zona de Campo Afuera.