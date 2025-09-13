Cultura y Espectáculos > Organizada por YFU
Danzas, sabores e idiomas: la diversidad global se vivió en la Noche Intercultural.
POR REDACCIÓN
Este sábado 13 de septiembre, el Centro Cultural Conte Grand se transformó en un epicentro de diversidad y encuentro global con la tercera edición de La Noche Intercultural. Organizada por la asociación civil YFU San Juan (Youth For Understanding), la iniciativa se desarrolla de 17:00 a 22:00 horas con entrada libre y gratuita, ofreciendo a la comunidad sanjuanina una oportunidad para viajar por el mundo sin salir de la provincia.
El evento se plantea como una celebración activa del respeto, la integración y la convivencia entre culturas. Su propuesta central reside en crear un espacio dinámico donde colectividades, organizaciones, emprendedores locales y residentes extranjeros comparten sus tradiciones en un ambiente de intercambio abierto. La programación está diseñada para atraer a un público diverso a través de una experiencia sensorial e inmersiva.
La oferta cultural incluye presentaciones en vivo de música y danzas típicas de diversos orígenes, como folklore, español, árabe, tango y expresiones afro. Paralelamente, un mercado cultural pondrá a disposición del público gastronomía casera preparada por comunidades de inmigrantes, artesanías y objetos representativos de distintas tradiciones.
Uno de los ejes distintivos de esta edición es la interacción directa. Se contará con la presencia de estudiantes de intercambio de países como Bélgica y Noruega, quienes participarán en charlas para compartir sus experiencias. Además, se dispondrá de un espacio especial denominado YFU Jetset, mesas de práctica de idiomas que funcionarán por turnos para inglés, francés y chino, requiriendo inscripción previa para los interesados en enriquecer su vocabulario y habilidades conversacionales.
El evento se complementa con actividades para todas las edades, incluyendo una exhibición y clase abierta de taekwondo, juegos infantiles típicos de distintas culturas y un conversatorio sobre los programas de intercambio estudiantil que YFU promueve en la provincia. La organización, recientemente declarada de interés cultural y social por la Municipalidad de Capital, busca así dar a conocer su labor y fomentar el reclutamiento de familias anfitrionas.
El Primer Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), un estudio pionero realizado por los ministerios de Economía y de Producción, ha trazado un mapa detallado de la actividad industrial local, destacando su peso económico y la mano de obra que emplea. Este esfuerzo inédito sienta un precedente fundamental para la toma de decisiones estratégicas, tanto en el sector público como en el privado.
El Primer Relevamiento Industrial Manufacturero (RIM), un estudio pionero realizado por los ministerios de Economía y de Producción, ha trazado un mapa detallado de la actividad industrial local, destacando su peso económico y la mano de obra que emplea. Este esfuerzo inédito sienta un precedente fundamental para la toma de decisiones estratégicas, tanto en el sector público como en el privado.