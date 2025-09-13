Este sábado 13 de septiembre, el Centro Cultural Conte Grand se transformó en un epicentro de diversidad y encuentro global con la tercera edición de La Noche Intercultural. Organizada por la asociación civil YFU San Juan (Youth For Understanding), la iniciativa se desarrolla de 17:00 a 22:00 horas con entrada libre y gratuita, ofreciendo a la comunidad sanjuanina una oportunidad para viajar por el mundo sin salir de la provincia.

Quiz intercuntulares y jetset para coversar, las opciones de charla que brindaron. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El evento se plantea como una celebración activa del respeto, la integración y la convivencia entre culturas. Su propuesta central reside en crear un espacio dinámico donde colectividades, organizaciones, emprendedores locales y residentes extranjeros comparten sus tradiciones en un ambiente de intercambio abierto. La programación está diseñada para atraer a un público diverso a través de una experiencia sensorial e inmersiva.

La feria de comida de todo el mundo no faltó. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La oferta cultural incluye presentaciones en vivo de música y danzas típicas de diversos orígenes, como folklore, español, árabe, tango y expresiones afro. Paralelamente, un mercado cultural pondrá a disposición del público gastronomía casera preparada por comunidades de inmigrantes, artesanías y objetos representativos de distintas tradiciones.

Uno de los ejes distintivos de esta edición es la interacción directa. Se contará con la presencia de estudiantes de intercambio de países como Bélgica y Noruega, quienes participarán en charlas para compartir sus experiencias. Además, se dispondrá de un espacio especial denominado YFU Jetset, mesas de práctica de idiomas que funcionarán por turnos para inglés, francés y chino, requiriendo inscripción previa para los interesados en enriquecer su vocabulario y habilidades conversacionales.

Vestimenta, música y movimiento abrieron San Juan al mundo. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El evento se complementa con actividades para todas las edades, incluyendo una exhibición y clase abierta de taekwondo, juegos infantiles típicos de distintas culturas y un conversatorio sobre los programas de intercambio estudiantil que YFU promueve en la provincia. La organización, recientemente declarada de interés cultural y social por la Municipalidad de Capital, busca así dar a conocer su labor y fomentar el reclutamiento de familias anfitrionas.