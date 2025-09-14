"¡Qué me van a hablar de amor!", de Carlota Ruffa, llega a la Sala TeS

El unipersonal “¡Qué me van a hablar de amor!”, escrito y protagonizado por la actriz Carlota Ruffa, se presentará el domingo 14 de septiembre a las 19 horas en el Espacio Teatral TeS, ubicado en Juan B. Justo Sur 335 de Rivadavia. La obra, codirigida por Emiliano Voiro y Ana Paula López, propone una reflexión sobre los mandatos sociales que históricamente han condicionado el rol de la mujer en las relaciones afectivas.

Con una duración de 50 minutos y clasificación apta para mayores de 13 años, la función tendrá un costo de entrada general de $10.000, con un precio promocional de $8.000 para adquisiciones anticipadas. Las localidades pueden adquirirse en la boletería del teatro o a través de canales online.

La obra narra la historia de Ofelia, una mujer que durante una noche de verano sanjuanina reflexiona sobre sus experiencias amorosas y los condicionamientos sociales que marcaron su vida. La puesta en escena se enmarca dentro del realismo teatral, incorporando elementos identitarios de la idiosincrasia local que el espectador podrá reconocer a lo largo de la trama.