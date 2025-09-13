El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa en grave estado de salud, según un nuevo informe médico emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El documento detalla que el paciente está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria y bajo estricto control. La situación de salud del joven, que se vio afectado por un accidente, se mantiene como "crítica y reservada".

El informe, divulgado en las últimas horas, precisa que Thiago Medina requiere asistencia respiratoria mecánica y tratamiento con inotrópicos. El seguimiento de su evolución está a cargo del servicio de cirugía torácica del hospital, que se encuentra en contacto permanente con la familia para brindar actualizaciones sobre su cuadro clínico.

A pesar de las noticias sobre la situación del exparticipante de Gran Hermano, los familiares y amigos mantienen la esperanza de que pueda recuperarse del grave accidente que protaqgonizó en su moto este viernes.