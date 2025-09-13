Cultura y Espectáculos > Estado de Salud del ex Gran Hermano
El nuevo parte médico de Thiago Medina indicó que su estado es crítico
El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, continúa en grave estado de salud, según un nuevo informe médico emitido por el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El documento detalla que el paciente está internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria y bajo estricto control. La situación de salud del joven, que se vio afectado por un accidente, se mantiene como "crítica y reservada".
El informe, divulgado en las últimas horas, precisa que Thiago Medina requiere asistencia respiratoria mecánica y tratamiento con inotrópicos. El seguimiento de su evolución está a cargo del servicio de cirugía torácica del hospital, que se encuentra en contacto permanente con la familia para brindar actualizaciones sobre su cuadro clínico.
A pesar de las noticias sobre la situación del exparticipante de Gran Hermano, los familiares y amigos mantienen la esperanza de que pueda recuperarse del grave accidente que protaqgonizó en su moto este viernes.
