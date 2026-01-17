El Festival de Jesús María 2026 se convirtió en escenario de un episodio insólito tras la participación del presidente Javier Milei, quien además de asistir como espectador, subió al escenario junto al Chaqueño Palavecino y compartió un momento musical que captó la atención de todos los presentes.

La ironía de Lali Espósito en las redes sociales. (Foto captura)

La presencia del mandatario en un evento popular y tradicional no pasó desapercibida para Lali Espósito, quien aprovechó sus plataformas digitales para dejar un mensaje cargado de ironía y críticas veladas. La artista, conocida por manifestar previamente sus opiniones políticas, publicó: “Qué sorpresa. Qué alegría. Larga vida a los festivales populares!”, frase interpretada inmediatamente como una respuesta al paso del presidente por el festival cordobés.

Publicidad

El cruce se enmarca en un contexto donde las participaciones políticas en festivales culturales suelen generar debates sobre financiamiento público, tradición y protagonismo mediático, y en esta edición la presencia de Milei se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.

El gesto de Lali evidencia la sensibilidad de los artistas frente a la exposición política en espacios de entretenimiento, y el hecho de que Milei haya subido al escenario junto a uno de los referentes del folklore nacional amplificó la repercusión mediática a nivel nacional y en redes sociales, donde seguidores y críticos debatieron sobre la conveniencia y el simbolismo de la acción presidencial.