Filtraron audios picantes entre Milei y Rosemary Maturana: “¡Ay paquetón!”

Un nuevo frente de tormenta mediática se abrió para el entorno presidencial tras la viralización de una charla privada este 22 de mayo de 2026. En las últimas horas circuló un audio que registra una supuesta conversación entre el Presidente Javier Milei y quien fuera su asesora de imagen durante la campaña, Rosemary Maturana.

El material, que salió a la luz inicialmente a través del programa Gelatina bajo la frase "¡Ay paquetón!", captó la atención del público por el carácter íntimo y el lenguaje utilizado por el mandatario nacional.

La mujer involucrada, conocida también como Oscurita, mantiene un vínculo de amistad cercana con el jefe de Estado desde hace tiempo. Sin embargo, su nombre ya había circulado en las redacciones de espectáculos cuando se la vinculó sentimentalmente con el líder libertario.

En aquel entonces, diversos medios de comunicación especularon con que Rosemary pudo haber sido la tercera en discordia que desencadenó el final del noviazgo entre el Presidente y Yuyito González.

En el registro sonoro que ahora es centro de la polémica, se escucha a Milei referirse a la cantidad de "tetazos" que habría recibido. Con el correr de los minutos, el intercambio entre ambos sube de intensidad y el tono de la conversación se vuelve cada vez más fogoso según se aprecia en el tramo final de la grabación difundida. Este episodio suma un capítulo inesperado a la vida pública del mandatario, quien se encuentra bajo la mirada de la sociedad de manera constante.

Hasta el momento, la ex asesora no realizó aclaraciones sobre el origen del audio ni sobre la veracidad del mismo. La mujer desempeñó un rol clave en el diseño de la estética del candidato durante la carrera electoral que lo llevó a la Casa Rosada.

El impacto de esta filtración continúa creciendo en las redes sociales mientras se aguarda una respuesta por parte de los voceros gubernamentales ante lo que muchos consideran un escándalo de proporciones.