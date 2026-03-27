Condenaron a Julio Castro y absolvieron a Franco Gómez por el crimen de Andreoni

El tribunal que intervino en el juicio por el crimen de Diego Andreoni dio a conocer este viernes su veredicto: Julio Castro fue declarado culpable por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, mientras que Franco Gómez resultó absuelto del cargo de encubrimiento.

La resolución marca un punto clave en una causa que conmocionó a San Juan, originada en marzo de 2025, cuando Andreoni fue baleado tras un partido de fútbol amateur en Rivadavia. La víctima, que no participaba del conflicto, intentó intervenir en una discusión y recibió un disparo que le provocó la muerte días después.

Tras la lectura del veredicto, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para la realización de la audiencia de cesura, en la que se definirán los años de condena que deberá cumplir Castro. Desde la Fiscalía, representada por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, adelantaron que solicitarán una pena de 15 años de prisión, postura que sería acompañada por la querella.

Por su parte, la defensa de Castro, a cargo de la abogada Filomena Noriega, había planteado durante el debate la posibilidad de una absolución o, en su defecto, una condena por un delito menor, como homicidio en riña o exceso de legítima defensa. Tras el fallo, se prevé que la letrada impugne la sentencia.

En cuanto a Franco Gómez, quien llegó al juicio acusado de encubrimiento y permaneció detenido durante todo el proceso, el tribunal resolvió su absolución, por lo que recuperó la libertad de manera inmediata.

El juicio permitió reconstruir lo ocurrido aquella noche en un complejo de canchas, donde una discusión derivó en un hecho de violencia armada que terminó con la vida de Andreoni. Con el veredicto ya establecido, la causa entra ahora en su etapa final, a la espera de la determinación de la pena para el único condenado.