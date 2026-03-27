Un hombre de 42 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de que la policía encontrara en su domicilio un arma de fuego de fabricación casera durante un allanamiento.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Subcomisaría Santa Lucía Este en una vivienda ubicada en Villa Juan Pablo II, en el marco de una investigación por un hecho de robo. Según informaron fuentes policiales, durante el operativo el propio sospechoso, identificado como Ferreyra, manifestó que tenía en su habitación un arma de fuego casera.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la inspección del lugar y hallaron en una mesa de luz un arma tipo “tumbera”, sin la debida autorización legal para su tenencia.

Tras el hallazgo, el hombre fue inmediatamente detenido por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y trasladado a sede policial.

La causa quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Jorge Salinas, quien ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación.