Fiscalía pide 11 años de cárcel para el gitano que sometió sexualmente a una menor

Este jueves a las nueve de la mañana el Tribunal Oral Criminal Federal inicia el juicio contra el esposo y los suegros de una adolescente de trece años por el delito de trata de personas. El fiscal federal Fernando Alcaraz solicitará penas de once años de prisión para el marido y de catorce años para los padres de este.

El proceso será presidido por el juez Daniel Doffo junto a Hugo Echegaray y Carolina Pereyra en lo que constituye el tercer caso de este tipo que involucra a la comunidad gitana. La investigación señala que el matrimonio forzado se concretó en Neuquén en 2022 donde los padres del joven de veintiún años pagaron ochocientos veinticinco mil pesos bajo el concepto de "dote".

Según la postura de la Fiscalía la menor fue "reducida a servidumbre sexual y laboral" mientras convivía con sus parientes en Cañada Leiva, Santa Fe. En ese lugar fue obligada a realizar tareas domésticas y venta ambulante incluso durante un embarazo bajo una "servidumbre doméstica, laboral y sexual". Tras regresar a San Juan en 2024 con su hijo de ocho meses sus suegros intentaron una "captación violenta" en abril del año pasado.

El hecho ocurrió en una estación de servicio de Caucete donde testigos alertaron a la Policía tras ver a la suegra obligando a la niña a subir a una camioneta Ford Ranger. El personal policial interceptó el vehículo en el paraje Caputo y detuvo a los implicados que actualmente están alojados en el Penal de Chimbas y bajo detención domiciliaria.

El fiscal Alcaraz trabajó junto a Alejandra Mángano de la unidad Protex para demostrar que la víctima padeció violencia física y explotación sexual. Este expediente se suma a antecedentes como la condena a Miguel Ángel Aramayo en 2021 y la sentencia de nueve años contra Roberto Mitar que fue ratificada el pasado 19 de marzo.