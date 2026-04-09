La jornada de paro docente de este jueves 9 de abril tuvo un impacto dispar en las escuelas de San Juan, con niveles de asistencia que reflejan una adhesión significativa a la medida de fuerza impulsada por los gremios UDAP, UDA y AMET. En instituciones clave, como el Colegio Nacional Pablo Cabrera, se registró apenas un 30% de concurrencia estudiantil, mientras que en el Superior Sarmiento la asistencia alcanzó el 40%, con un 60% del personal docente adherido al paro.

El escenario en las aulas expone con claridad el alcance de la protesta, que se desarrolla en el marco de un conflicto salarial que continúa sin resolverse. La medida, que incluye además una movilización, fue ratificada por los sindicatos docentes como una acción de presión frente a lo que consideran incumplimientos y distorsiones en la liquidación de haberes.

Entre los principales reclamos, los gremios señalan la exclusión de 109 cargos y horas cátedra en la última liquidación, lo que —afirman— rompe la estructura del escalafón y afecta directamente los ingresos. También denuncian el no pago del adicional por zona en los radios 4, 5, 6 y 7, equivalente a un 5%, y cuestionan irregularidades en las liquidaciones salariales, especialmente durante el mes de febrero.

Otro punto de conflicto es la forma en que el Gobierno comunica los incrementos salariales. Según los sindicatos, se presentan como aumentos conceptos que en realidad corresponden a beneficios no remunerativos, lo que impide una mejora real en el salario básico docente.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial confirmaron que se descontará el día a quienes adhieran al paro, bajo el argumento de que el salario se liquida en función de los días efectivamente trabajados. La medida busca sostener el dictado de clases en un contexto de alta conflictividad, aunque en la práctica la adhesión docente ya impacta en el normal desarrollo de la jornada escolar.

Pese a la tensión, el Ejecutivo mantiene abierta la instancia de diálogo y convocó a una nueva reunión paritaria para el próximo 13 de abril a las 15, en la sede del Ministerio de Educación. Ese encuentro aparece como un punto de inflexión en el conflicto, luego de una negociación previa sin acuerdo y con cruces entre las partes.

El desenlace de la próxima paritaria será clave para determinar si el conflicto logra encauzarse o si, por el contrario, se agudiza en las próximas semanas.