El Gobierno de San Juan abrió las inscripciones para que instituciones educativas se sumen a los Clubes Ambientales 2026, un programa que promueve la participación activa de estudiantes en el cuidado del entorno y la generación de proyectos sustentables.

La convocatoria está dirigida a escuelas de nivel inicial, primario, secundario, educación especial y técnica, tanto de gestión estatal como privada. Las instituciones interesadas podrán inscribirse desde el 6 de abril hasta el 29 de mayo, mientras que la presentación de proyectos tendrá como fecha límite el 30 de junio.

Para anotarse o recibir más información, los establecimientos pueden comunicarse con el área de Educación Ambiental al número 2644704252 o enviar un correo electrónico a , donde se brinda asesoramiento sobre el proceso de inscripción y el desarrollo de iniciativas.

El programa busca ampliar su alcance tras un crecimiento sostenido en los últimos años. Durante 2025, más de 20.000 estudiantes participaron de los Clubes Ambientales, junto a 2.000 docentes que recibieron formación específica en educación ambiental.

Además, se desarrollaron capacitaciones y se presentaron 250 proyectos escolares, enfocados en problemáticas concretas de cada comunidad, lo que permitió generar cambios en hábitos cotidianos, tanto en las escuelas como en los hogares.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer la participación de estudiantes como protagonistas del cuidado ambiental, promoviendo acciones como la separación de residuos, campañas comunitarias y la concientización en los barrios.

Este año, además, se cumplen 10 años de la resolución conjunta con el Ministerio de Educación que estableció la implementación del programa en las escuelas, por lo que se trabaja en su actualización para adaptarlo a los nuevos desafíos.

La propuesta forma parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida, fomentando entornos más saludables y sostenibles a través de la educación y el compromiso comunitario.