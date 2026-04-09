El guitarrista de Los del Fuego se encuentra en estado crítico tras un accidente

El ambiente de la música tropical atraviesa horas de incertidumbre por la salud de Emiliano Galeano. El músico de Los del Fuego protagonizó un siniestro vial el pasado seis de abril a la altura del kilómetro cuarenta en Berazategui. Según los reportes, la motocicleta Honda en la que viajaba junto a Jimena Corona impactó contra un Nissan Kicks.

El guitarrista fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero donde permanece en estado reservado. Ante la noticia, los seguidores de la agrupación manifestaron "Qué terrible", "Espero que esté bien" y también calificaron el hecho como una "Horrible situación".

Esta situación reaviva el dolor del grupo que en 2019 sufrió la pérdida de su fundador Juan Carlos Mascheroni. La justicia investiga el caso bajo la carátula de lesiones culposas.