La desgarradora muerte que golpeó a Gastón Pauls y su familia

La pérdida de una mascota se vive como la de un ser querido debido al amor incondicional que brindan en el hogar. Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, se encuentra de duelo por la partida de su perro de toda la vida.

La joven utilizó sus redes sociales para despedir a Groucho con dos historias de Instagram cargadas de sensibilidad. Sobre una foto donde se ven unas manos acariciando al animal, ella manifestó "Gracias por tanto Groucho. Volá alto, amigo".

En otra publicación que muestra a la mascota mirando al horizonte, la adolescente agregó "Te amo para siempre, enojón" junto a un emoji de corazón. Por su parte, Gastón Pauls también quiso rendirle un homenaje al integrante de la familia y compartió la misma fotografía que su hija. El actor escribió "Gracias por tanto amor. Gracias por tu fútbol. Te amamos" para despedir finalmente al animal.