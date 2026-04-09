Este jueves 9 de abril de 2026, la empresa OSSE llevará adelante una serie de tareas de empalme sobre la red existente ubicada en calle Rastreador Calivar. La zona de intervención se sitúa específicamente en el tramo comprendido entre avenida Libertador y calle Sargento Cabral, en el departamento de Rivadavia, perteneciente al Gran San Juan.

Debido a estas obras, el suministro de agua potable sufrirá una interrupción programada que se extenderá aproximadamente entre las 9 y las 18 horas. Los barrios afectados por la medida son ATSA 4, UDAP 2, Loteo Portalba, Loteo Casanova y el Consorcio El Ceibo, sumando también a las zonas aledañas a estos puntos.

Desde el organismo oficial explicaron que "la intervención es necesaria para mejorar el funcionamiento del sistema" y solicitaron a los vecinos tomar las precauciones correspondientes durante el horario informado. Asimismo, destacaron que "contar con tanques domiciliarios en condiciones permite afrontar este tipo de eventualidades por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua potable".