Momentos de tensión se vivieron este miércoles por la mañana en el departamento Albardón, cuando una camioneta 4x4 fue completamente destruida por un incendio de gran magnitud que se inició tras una fuerte explosión.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana sobre calle La Laja, a pocos metros de calle Kennedy. Según relataron vecinos de la zona, primero se escuchó una detonación y, en cuestión de segundos, el vehículo comenzó a arder con gran intensidad.

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron la camioneta en su totalidad antes de ser controladas. El fuego también alcanzó parte de una vivienda cercana, donde provocó daños en el techo de un dormitorio, ventanas y una galería. Afortunadamente no se registraron heridos ni víctimas.

En el lugar trabajó personal policial junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios de Albardón y un camión hidrante municipal, quienes lograron sofocar el incendio tras aproximadamente media hora de tareas intensas, evitando su propagación a otras casas.

El jefe de Bomberos Voluntarios, Rodrigo Tejada, explicó que recibieron un primer llamado alertando sobre el vehículo en llamas y, minutos después, un segundo aviso que advertía que el fuego había alcanzado una vivienda. Detalló además que el operativo requirió el uso de equipos de protección respiratoria y técnicas específicas de ataque con agua.

Una vez controlado el foco ígneo, los equipos realizaron tareas de enfriamiento y verificación estructural en la vivienda afectada. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas, aunque los daños materiales fueron significativos.

Con información de Albardón Noticias.