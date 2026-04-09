¿Infiel? Emilia Attias y la incomodidad que vivió por Nico Vázquez y Gimena Accardi

La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sacudió al espectáculo y dejó a Emilia Attias en una posición delicada. La actriz rompió el silencio sobre el impacto emocional del quiebre y los rumores en redes sociales manifestando que fue tremendo, pero a mí me dolió.

Ante las especulaciones sobre un vínculo con el actor, ella aclaró su postura personal afirmando que yo soy muy amiga de los dos y era un momento muy difícil. Respecto a su reacción ante el público, recordó que hice algo muy gracioso al público, pero por ahí sonó un poco fuerte.

Attias profundizó sobre las consecuencias de las rupturas en los círculos cercanos asegurando que es un quilombo y que cambia mucho el vínculo, cambia tu vida social. Esta tensión se reflejó en su festejo personal cuando se planteó que yo la otra vez cumplí años y fue un quilombo. ¿Cómo hago? ¿A quién invito?.

Finalmente decidió sostener ambos afectos y sentenció me quedé con los dos. Su estrategia consistió en diálogos individuales y encuentros separados detallando que tengo diálogo con los dos. Entonces fue: invité a uno. Y al otro le dije 'che, mirá que viene'. En su comunicación priorizó el cariño expresando no sientas que yo no te invito porque por ahí es un plan que no te copa tanto. Para mí tenés un lugar enorme en mi vida. Vayamos a comer después.

La actriz evitó dar nombres sobre la logística del evento al cerrar con un no voy a decir quién quedó afuera de la fiesta, aunque trascendió que Nico asistió debido a encuentros previos con Gimena.