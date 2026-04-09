Quién es la famosa que se separó de su novio tras ocho años juntos

Luego de ocho años de un noviazgo de perfil bajo donde él la acompañaba al Bailando, Pepe Ochoa informó en LAM su separación. Charlotte Caniggia confirmó la noticia por Instagram señalando que "no hay terceros", en relación a los motivos de alejarse de Roberto Storino.

Laura Ubfal desmintió esto citando al mánager Fabián Esperón quien dijo que están de vacaciones en Maldivas. Karina Iavícoli relató que se los vio discutiendo muy mal en una estación de servicio en Cañuelas y que ella buscó departamentos en Canning para mudarse sola.

Esto ocurre tras los planes de casamiento de finales de 2025 sobre los cuales la panelista dijo "Van y vienen con la decisión, pero me lo confirmaron. Lo loco es que lo van a hacer antes de fin de año".

Roberto Storino ironizó ante Diego Moranzoni diciendo "Se pudrió todo, no la aguanto más, me tiene loco, no me deja ir ni a la esquina... Mentira cómo vamos a estar separados" y Charlotte consultó "¿Qué están diciendo, qué está pasando por allá?". Por otro lado, Caniggia se sinceró sobre su vínculo familiar expresando "No me llaman nunca".