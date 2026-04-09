Con qué ex Gran Hermano está Daniela Celis tras echar a Thiago de su casa

Daniela Calis reveló que Thiago Medina decidió mudarse a su propia casa porque están separados y él sentía que era momento de tener su espacio personal. Ella aseguró que está todo bien entre ellos y que siguen siendo familia, pero el amor ya no va más. Thiago dejó la casa familiar tras su accidente y, según ella, "es lo mejor para la familia".

En este contexto, surgieron rumores de que está conociendo a Nick Sicaro, eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, quien coincidió con ella en los Streams de Telefe. En el programa se notó cierta onda y sus compañeros comenzaron con las preguntas. Recientemente, Daniela y Mica Viciconte protagonizaron un fuerte ida y vuelta en vivo donde la ex GH disparó: “¿Sabés dónde me meto la adaptación?".

Pestañela fue contundente y dijo en SQP: "En este momento, a mí me gustaría estar sola y conociéndome a mi misma". También agregó: "Hoy no estoy abierta para el amor, para tener tiempo de calidad con alguien, estoy en otra sintonía". Si bien ella fue muy clara, parece que Nick, amigo de Ian Lucas, sí estaría dispuesto a conocerla un poco más.

El joven habló en SQP y expresó: "La conocí la otra vez, me parece una chica muy copada, siento que pegamos muy buena onda. Nos quedamos hablando un rato, nos seguimos en Instagram". Además, dio un paso más al decir: "No quise apurar nada, nos estamos conociendo. Siento que hay tensión y una buena conexión". Finalmente lanzó: "No sé si puede haber una cita. Yo estoy soltero y ella también, todo puede pasar, obvio".