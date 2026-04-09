Sin teléfonos y lejos de las redes sociales, así educa Shakira a sus hijos

En una entrevista brindada este ocho de abril de dos mil veintiseis Shakira compartio detalles de la vida familiar que mantiene con Milan de trece años y Sasha de once fruto de su relacion pasada con Gerard Pique.

Durante una conversacion con Henar Alvarez la artista revelo que "Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora" respecto al uso de dispositivos.

La cantante agrego que "Tienen la tecnología súper controlada, no tienen demasiado acceso a internet. Incluso tienen prohibido entrar a Youtube" como parte de su esquema de seguridad. Sobre su propio manejo de la fama ella pide a sus colaboradores que le acerquen solo "las cosas bonitas" mientras intenta transmitir a los niños que "ya tienen la suficiente inteligencia y madurez para no buscar donde no hay que buscar" en la red.

Shakira fue tajante al señalar que "No hay que dejarse engañar. La verdad no está en las redes" frente a la imagen de perfeccion constante. Finalmente expreso que "Vivimos en una era loca en la que todos aparentan ser felices y no se habla del sufrimiento ni del fracaso" para fomentar que sus hijos aprendan tambien de los errores y el desencanto en lugar de perseguir ideales inalcanzables.