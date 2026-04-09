Quién es el famoso que está cerca de Wanda Nara: "Tiene sus fotos desnudo"

Wanda Nara se prepara para su debut en la pantalla grande con un coprotagonista que despertó polémica por su historial compartido. Se trata de Agustín Bernasconi, cantante de MYA y ex integrante de Soy Luna, quien fue seleccionado para acompañar a la mediática en una producción de Telefe Studios.

El anuncio oficial se realizó durante el cierre de MasterChef Celebrity donde la empresaria expresó ante las cámaras "Junto a Telefe Studios voy a protagonizar una comedia romántica espectacular, divertida y emocionante, que muy pronto empezamos a filmar". La película es una adaptación de la obra mexicana titulada ¿Quieres ser mi hijo? y contará con la dirección de Hernán Guerschuny.

En el programa SQP se discutió el trasfondo de esta elección actoral debido a versiones que indican encuentros previos. Yanina Latorre sostuvo que "En 2021, Icardi descubrió fotos desnudas de él que le mandaba a Wanda y que hablaban hot. Después del Wandagate, después de lo de la China, él le descubrió en el teléfono a Wanda fotos del pibe desnudo y nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo".

Según el debate televisivo, el vínculo se habría reanudado en otro momento pues Latorre señaló que "Cuando Wanda cortó con L-Gante el año pasado, entre idas y vueltas antes del actual, dicen que algo pasó". Ante esto, Majo Martino fue contundente y afirmó "Yo te lo confirmo. Ellos estuvieron".

A pesar de las especulaciones sobre si Wanda influyó en la selección del actor, Martino aclaró que Bernasconi "Audicionó entre cincuenta postulantes". Por su parte, Yanina Latorre bromeó sobre la actual pareja de la conductora comentando que "Migueles va a sufrir porque es lindo este".

La trama del filme se centra en Lucía, una mujer de 43 años que entabla un romance inesperado con un vecino de 23 años llamado Javier. Sobre el guion, la protagonista manifestó que "Es una historia conmovedora que desafía las ideas preconcebidas sobre las relaciones entre personas de diferentes edades". La conductora también invitó a sus seguidores diciendo "A fin de año, nos vemos en el cine". El inicio del rodaje está previsto para el 25 de abril en Uruguay.