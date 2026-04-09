Qué dijo Benjamín Vicuña a la propuesta sexual de Graciela Alfano

En el marco del espectáculo local Benjamín Vicuña y Graciela Alfano quedaron envueltos en una serie de especulaciones tras una anécdota contada por la actriz. Durante una charla en el programa Mediodía bien arriba ella relató un encuentro en un evento donde Anita Espasandín pareja del chileno reaccionó de manera llamativa.

Alfano aseguró que la arquitecta "saltó como una araña para agarrarlo" y que también "se le colgó" para marcar posesión en medio de la conversación. La exvedette calificó a Vicuña como su "permitido" y deslizó la posibilidad de realizar un trío imaginario. Días después el actor fue abordado durante la función de prensa de Desde el jardín donde buscó aclarar que "Fue un chiste".

Ante las preguntas de los medios el protagonista manifestó "Me hacen poner colorado ustedes con estas preguntas porque fue un chiste. Hay que entender un poco el humor que tiene ella". También descartó conflictos internos afirmando "Con Anita sabemos quién es quién. Lo de Alfano fue un chiste y ella se cag... de risa".

Consultado sobre posibles incomodidades en la relación él respondió "No, nada que ver". Vicuña concluyó el contacto con la prensa visiblemente fastidiado diciendo "Vengo a ver a los amigos y me fumo una que no tengo nada que ver".