La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un nuevo y determinante capítulo judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una serie de medidas de prueba ante el juez Ariel Lijo, con el objetivo de desmenuzar el patrimonio y los consumos tanto del funcionario como de su esposa, Bettina Angeletti.

El requerimiento fiscal no deja cabos sueltos y apunta a reconstruir el mapa financiero de la familia Adorni, buscando inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de vida actual.

Criptoactivos, viajes y hoteles de lujo

Una de las novedades más fuertes de este pedido es el ingreso al mundo de los activos virtuales. Pollicita solicitó información a plataformas de intercambio de criptomonedas para verificar si el matrimonio posee billeteras virtuales o tarjetas asociadas a estos activos que no hayan sido debidamente informados.

Pero la pesquisa también es "terrenal" y apunta a consumos específicos:

Viajes: Se pidió un informe a una agencia de viajes por un pasaje de regreso desde Nueva York para establecer cómo se pagó.

Estadías: Un hotel de Bariloche deberá entregar detalles sobre una reserva y la modalidad de pago utilizada por el matrimonio.

Seguros: Se libraron oficios a compañías de seguros para detectar pólizas de bienes que podrían no estar registrados.

El rastro del Country y la consultora

La Justicia ya venía rastreando propiedades en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, pero el foco está puesto ahora en el Indio Cuá Golf Club, un exclusivo country en Exaltación de la Cruz, donde se sospecha de una propiedad presuntamente no declarada.

Además, el fiscal busca determinar los vínculos comerciales y movimientos de fondos de la consultora +Be, vinculada a la esposa de Adorni. En paralelo, los bancos deberán informar sobre la existencia de cajas de seguridad, cuentas corrientes y tarjetas de crédito que el matrimonio maneje en el sistema financiero tradicional.

Con este pedido de informes, la fiscalía busca determinar si el vertiginoso ascenso patrimonial de Adorni se ajusta a derecho o si, por el contrario, existen activos ocultos tras su llegada a la función pública.