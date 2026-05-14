A menudo, los potes de crema terminan en la basura apenas se vacían, sin saber que su envase resistente y su tapa a rosca los convierten en un verdadero "tesoro" para la organización del hogar. Con un poco de limpieza, pintura y creatividad, estos recipientes pueden transformarse en objetos estéticos y funcionales.

El paso fundamental antes de empezar cualquier proyecto es la higiene profunda. Es necesario lavar el envase con agua caliente y detergente para eliminar cualquier residuo graso que pueda generar olores o impedir que la pintura se adhiera. Luego, un toque de alcohol en la superficie dejará el pote listo para la transformación.

1. Organizadores para el baño o escritorio

Son ideales para terminar con el desorden de objetos pequeños que siempre andan dando vueltas.

Para qué sirven: Guardar clips, hisopos, hebillas, botones o accesorios de maquillaje.

Cómo hacerlo: Una vez limpio, podés decorarlo con pintura acrílica, aerosol o papel adhesivo. Si sumás una pequeña etiqueta en el frente, será mucho más fácil identificar el contenido sin tener que abrir uno por uno.

2. Mini macetas para suculentas

Por su tamaño, son el recipiente perfecto para cactus pequeños o esquejes en etapa de crecimiento.

El secreto del éxito: El error más común es no perforar la base. Es vital usar un clavo caliente o punzón para hacer dos o tres agujeros de drenaje; de lo contrario, las raíces se pudren.

Armado: Colocá una base de piedritas para el drenaje, agregá tierra liviana y plantá tu suculenta. Se ven increíbles en ventanas o estanterías con buena luz.

3. Separadores para cajones y placares

Si tenés varios potes del mismo tamaño, podés armar un sistema de organización modular para tus cajones de bijouterie o costura.

El truco: Decorá todos los potes con el mismo estilo (tela, papel contact o un color uniforme) para que luzcan prolijos.

Fijación: Si querés que no se muevan al abrir y cerrar el cajón, podés pegarlos sobre una base de cartón firme con silicona caliente. Así, monedas, tornillos e hilos tendrán un lugar fijo y siempre a mano.

Con estas ideas, no solo ayudás al medio ambiente reduciendo residuos, sino que también lográs soluciones de guardado personalizadas sin gastar un peso.