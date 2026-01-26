Fito Páez le demostró "su amor" a una famosa y despertó rumores de romance

Una interacción en redes sociales entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione generó fuertes rumores sobre un posible romance,. El músico saludó a la hija de Moria Casán por su cumpleaños del 24 de enero con un mensaje cargado de afecto y piropos.

Fito escribió en su cuenta de Instagram: "Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos! Te amo! @socastiglione".

La reacción de la actriz reforzó las sospechas de los seguidores al responder con un emoji de corazón: "Te lo digo de nuevo! podes dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo".

Aunque en ocasiones anteriores habían enfrentado versiones similares tras ser vistos juntos, Sofía había desmentido cualquier vínculo amoroso aclarando que son "muy amigos y vecinos". Sin embargo, este último intercambio ha sido interpretado por muchos como una posible confirmación oficial de su noviazgo.

Este acercamiento trasciende en un contexto de cambio para el cantante, quien en agosto de 2025 terminó su relación de casi once años con la actriz Eugenia Kolodziej. El noviazgo, que comenzó en 2014, llegó a su "punto final" por el desgaste y la distancia física, dado que ella se mudó a Madrid para impulsar su carrera mientras Páez seguía en Argentina.