Vialidad informó el estado de las rutas en San Juan: hay caminos intransitables

La Dirección Provincial de Vialidad de San Juan informó el estado actualizado de las rutas provinciales para este 16 de marzo, con varios tramos transitables con precaución debido a trabajos de mantenimiento y otros sectores que permanecen intransitables por daños provocados por las lluvias y acumulación de material.

Sectores con trabajos en el departamento Iglesia

En el departamento Iglesia, varios caminos se encuentran habilitados pero con precaución debido a la presencia de maquinaria trabajando en la zona. Entre ellos se destacan:

Ruta Provincial 430, en el tramo que conecta Angualasto con la reserva del Parque Nacional San Guillermo.

Ruta Provincial 405, entre Rodeo y Tudcum.

Ruta Provincial 420, entre Angualasto y La Alfalfa.

Ruta Provincial 436, en los tramos Villa Iglesia – Puntas Negras y en la zona de Talacasto.

Caminos con restricciones en Sarmiento

En el departamento Sarmiento, la Ruta Provincial 116, conocida como Calle Mendoza Vieja, se encuentra intransitable a la altura del badén por embanque.

En tanto, la Ruta Provincial 351 permanece habilitada con precaución en los tramos que conectan Retamito con la Ruta Nacional 40 y también entre Retamito y Cienaguita, donde trabajan equipos viales.

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Situación en Calingasta y Jáchal

En Calingasta, la Ruta Provincial 12 se encuentra transitable con precaución entre los kilómetros 100 y 116, al igual que la Ruta Provincial 406 en la zona de Tamberías.

Mientras tanto, en el departamento Jáchal, varias rutas presentan circulación restringida por trabajos: Ruta Provincial 459 (Calle Honda), Ruta Provincial 474 (Calle Noriega), Ruta Provincial 477 (Calle Chepes) y Ruta Provincial 494 en la zona de El Fical.

Complicaciones en Valle Fértil

En Valle Fértil, la Ruta Provincial 529, que forma parte del circuito hacia el Parque Provincial Ischigualasto, se encuentra transitable con precaución, excepto en la zona de la estación Submarino.

Además, los caminos hacia Sierras de Chávez, Elizondo y Riveros permanecen intransitables debido a socavones y material de arrastre.

También se registran trabajos y circulación restringida en la Ruta Provincial 510 entre Baldecitos y Baldes del Rosario, en la Ruta Provincial 507 en Los Valencianos, en la Ruta Provincial 523 entre La Majadita y Los Bretes, y en la Ruta Provincial 511 hasta el límite con La Rioja.

Otros tramos con precaución

En Ullum, la Ruta Provincial 54 presenta un desvío habilitado con precaución, mientras que en la Ruta Provincial 436, en la Quebrada de Las Burras, hay reducción de calzada en el puente.

En el departamento Rawson, la Ruta Provincial 130 se encuentra transitable con precaución entre las calles Ramón Franco, América, 14 y 17.

Desvíos en Pocito

En Pocito, la Ruta Provincial 159, a la altura de Calle 6 y la intersección con la Ruta Provincial 64 (Calle Chacabuco), permanece intransitable por el hundimiento de la loza de un puente.

Como alternativa, se dispuso un desvío por Calle Chacabuco hacia la Ruta Provincial 155 y luego por Costa Canal para retomar nuevamente la Ruta 159.