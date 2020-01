Flor Bertotti soprendió con su nuevo look

Allá vamos2020! Ya estoy pensando muchas cosas que quiero hacer este año! Hagan sus listas! Sueñen sus sueños! Pidan deseos! Pónganse objetivos. Chiquitos, grandes y ENORMESSS que como bien dijo @ricky_martin “nada es imposibleee si se juntan los fusibles” era así? temazoo, ponelo A-Hora yayaya y reviví los 90?) Bueno, Cómo decía, Podemos conseguir T͙O͙D͙O͙ lo que nos proponemos! Visualiza y enfoca! Te juroooo que es fácil y cambia mucho si sabes lo que queres y lo pensas todos los días un ratito. Es gratis y es motivador! El vida es hoy! El tiempo SIEMPRE es ahora! . . Pd complementaria! La genia de @mariarolandiortiz y todo el equipo de @romedicalart me cuidaron y aconsejaron todo el año! Partiendo siempre de la base de que una forma saludable de vivir y de sentir es Alimentación sana Ejercicio físico ‍Tomar mucha agua Cuidar tu piel con cremas. Todo suma! Muy buen miércoles para todas!!

