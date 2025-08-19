Tras convertirse en una de las sorpresas del cierre de listas en San Juan, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, estuvo en el programa Café de la Política y respondió ante las criticas que podría recibir por sostenerse en su cargo mientras compite como candidata a diputada nacional en segundo término del frente Fuerza San Juan. Rosas despejó las dudas al asegurar que su postulación no es una maniobra política para fortalecer la lista sin intención de asumir en caso de ser electa.

"Yo no voy a renunciar ni tomaré licencia durante la campaña, sino que redoblaré esfuerzos", afirmó la jefa comunal, dejando en claro su compromiso con los votantes y su rol en el departamento. Con esta frase, Rosas buscó desarticular las especulaciones sobre una posible candidatura testimonial, un concepto que ella misma cuestionó.

En sus declaraciones, la candidata fue enfática al respecto: "No hay candidaturas testimoniales, sino que uno toma decisiones y esto no afectará mi gestión como intendenta". La jefa comunal de Caucete sostuvo que la responsabilidad del cargo es un valor fundamental, y que los candidatos deben cumplir con sus funciones sin utilizar la postulación como un "pasamanos". En ese sentido, agregó que su principal objetivo sigue siendo "resolver las cuestiones que quedan hacia adelante, que en mi caso es Caucete".

Rosas concluyó su intervención con una crítica directa a las prácticas políticas que, a su entender, no contribuyen a la credibilidad. "Las testimoniales no nos hacen bien, ya que debemos cumplir con las decisiones que se toman", sentenció, reforzando la idea de que su candidatura es un compromiso genuino con el proyecto de Fuerza San Juan. La intención de la intendenta es demostrar que es posible combinar la gestión pública con una campaña electoral, sin descuidar las responsabilidades de su cargo actual.

