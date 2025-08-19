El próximo sábado 23 de agosto, la escena metalera de San Juan vivirá una noche especial con la presentación de "V.I.D.A." en Mamadera Bar, en el marco del festival Noosfest. Desde las 23 horas, el público podrá disfrutar de un show intenso en el que la banda desplegará un repertorio que combina la fuerza del death, el thrash, el groove y el metalcore, en una propuesta que promete convertirse en uno de los hitos del género en la provincia.

La llegada de V.I.D.A. a San Juan se da en un momento clave de su trayectoria. La agrupación, formada en Zárate en 2002 por los hermanos Jorge y Javier Cybula, se consolidó como uno de los nombres más fuertes del metal argentino tras ganar el Wacken Metal Battle en el país y obtener el segundo lugar en la final internacional del Wacken Open Air en Alemania en 2022, representando a toda Latinoamérica. Con tres discos editados —Sombras de la Ignorancia (2010), Mentes Enfermas (2018) y Memorias (2021)—, la banda se encuentra actualmente trabajando en su cuarto álbum de estudio.

El concierto en Mamadera Bar será la oportunidad para que los sanjuaninos se encuentren con un grupo que, además de su potencia musical, arrastra reconocimientos nacionales e internacionales. Su disco Mentes Enfermas fue elegido como Mejor Álbum de Metal Argentino por El Cuartel del Metal y recibió menciones en medios especializados como Jedbangers y Headbangers Latinoamérica. Estos logros, sumados a su participación en la competencia mundial de Wacken, avalan la importancia de su presencia en escenarios locales como el del Noosfest.

Más allá de su obra discográfica, V.I.D.A. también impulsa el Furia Metal Fest, festival independiente que se consolidó como el mayor encuentro de metal al aire libre en Argentina, con 50 bandas en escena durante su última edición. Este compromiso con la escena también se refleja en su participación en ciclos como el Noosfest, donde compartirán cartel con grupos locales como Noosfera, Amenttia y Nervadura, generando un cruce artístico que fortalece el metal regional.

La fecha del 23 de agosto aparece, entonces, como una cita ineludible para la comunidad metalera sanjuanina, que encontrará en Mamadera Bar un espacio de comunión entre artistas de distintas procedencias y un sonido que trasciende fronteras.