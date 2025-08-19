La conformación de la lista de candidatos titulares del frente Fuerza San Juan con Fabián Gramajo en tercer término, junto a Cristian Andino y Romina Rosas, ha sido uno de los movimientos del panorama político sanjuanino. El propio Gramajo se refirió a esta terna de nombres como la "renovación política" en una entrevista en el programa Café de la Política, marcando el enfoque de la campaña del nuevo espacio.

Para Gramajo, la boleta que encabeza Andino y que él integra representa la búsqueda de soluciones que necesita San Juan en el actual contexto nacional. "Esta boleta se convierte en la representatividad en la búsqueda de soluciones que necesita San Juan con el contexto nacional", afirmó el chimbero. Con esta declaración, buscó posicionar a Fuerza San Juan no solo como una opción electoral, sino como una alternativa real y propositiva para el futuro de la provincia.

El ex intendente de Chimbas hizo hincapié en que “ya queda atrás el armado político y tenemos que ponernos a trabajar para una verdadera alternativa", sostuvo. Su visión no se limita a las próximas elecciones de octubre, sino que se proyecta a largo plazo, pensando en lo que vendrá después. "Esto lo digo con humildad y ser una verdadera alternativa, no solo mirando a octubre, sino también a lo que viene a futuro", añadió.

Finalmente, Gramajo subrayó que la propuesta de Fuerza San Juan no es de confrontación, sino de colaboración y búsqueda de consensos. "Donde entendemos que no es poner palos en la rueda a un gobierno nacional o provincia, sino buscar la manera para que a todos nos vaya bien", concluyó, diferenciando el enfoque de su espacio de otras fuerzas políticas más disruptivas. El mensaje del candidato es claro: la lista de Fuerza San Juan ofrece un camino de renovación y construcción, lejos de la polarización y la crítica constante.

Fabián Gramajo / Candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan