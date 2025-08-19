Horas después de ser confirmado como candidato a diputado nacional en primer término del frente Fuerza San Juan, el sanmartianino Cristian Andino estuvo en el programa Café de la Política y le marcó la cancha a los principales actores de la política nacional y provincial. En su intervención, dejó en claro el rol que, a su criterio, ocupará el espacio que integra: “la alternativa está acá en el frente Fuerza San Juan", mientras señalaba a sus compañeros de lista, Romina Rosas y Fabián Gramajo.

El sanmartiniano se mostró respetuoso con sus contrincantes y enfatizó que la propuesta del frente Fuerza San Juan es mostrar una visión diferente sin confrontar. "No nos vamos a enfrentar a nadie, respetamos a cada uno de los candidatos, lo que haremos es que con humildad llevaremos nuestra propuesta", dijo. En la misma línea, Andino diferenció la propuesta de su espacio político de las políticas implementadas por el gobierno nacional. "Tenemos un gobierno nacional que le ajusta a los jubilados, a la provincia, incluso al gobernador y a los municipios", puntualizó.

Andino agregó que la intención de Fuerza San Juan no es poner "palos en la rueda" a la gestión actual, sino ofrecer una opción viable y constructiva para los sanjuaninos. "No venimos a poner palos en la rueda a nadie, sino a mostrar nuestra propuesta. Respetamos a todos, a todos los candidatos, ya que tienen una tarea valorable como la nuestra", concluyó.

Textuales

Cristian Andino / Candidato a diputado nacional Fuerza San Juan