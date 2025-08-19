La Asociación de Chacareros Temporarios de San Juan se encuentra en conversaciones con el Gobierno provincial para que los productores agrícolas locales sean los principales proveedores de las grandes empresas mineras. Esta iniciativa, que se da en el marco del proyecto de Ley de Desarrollo de Proveedores Sanjuaninos, tiene un objetivo claro: mitigar la severa crisis que atraviesa el sector agropecuario y, al mismo tiempo, fortalecer la economía regional. Actualmente, la mayor parte de los alimentos consumidos en los campamentos mineros provienen de la provincia de Mendoza, una situación que los productores sanjuaninos buscan revertir con urgencia.

La propuesta, según comentó Sergio López, presidente de la asociación, fue presentada al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno. La iniciativa busca generar un canal directo entre los agricultores y las empresas tercerizadas que proporcionan alimentos a las mineras, garantizando que el consumo de hortalizas y frutas se abastezca con la producción local.

“La semana pasada nos reunimos, hicimos la propuesta y ahora vamos a intentar reunirnos con la gente de minería para ir aunando ideas para que esto pueda darse y no solo los productores del mercado concentrador puedan ser parte de esto sino la producción en general de todo lo que se consuma para arriba sean productos sanjuaninos”, explicó López en diálogo con DIARIO HUARPE.

El sector agrícola de San Juan ha enfrentado en los últimos tiempos una serie de desafíos económicos y climáticos que han puesto a muchos productores al límite. La falta de rentabilidad, los altos costos de producción y la volatilidad del mercado han generado una situación crítica que requiere soluciones inmediatas. La reactivación de la minería en la provincia se presenta, en este contexto, como una oportunidad crucial para inyectar capital y demanda en otros sectores económicos. La propuesta de los chacareros se alinea con este espíritu, buscando que la inversión minera tenga un efecto multiplicador en la economía local.

López subrayó que esta iniciativa ha sido bien recibida: “Lo ven factible, todas las industrias están peleando para que lo que más se ocupe sea mano de obra y productos sanjuaninos, y queremos ser parte también de esto”.

Por el momento, no hay una fecha concreta para la reunión con los representantes de la minería, pero las gestiones están en marcha a través del Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo. El objetivo es encontrar una vía de colaboración que beneficie a ambas partes. Para los productores, significaría un mercado seguro y de gran volumen que les permitiría planificar su producción a largo plazo y obtener precios justos. Para las empresas mineras, podría representar una oportunidad de fortalecer su compromiso social con la provincia y reducir su huella de carbono al acortar las cadenas de suministro.