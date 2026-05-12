Flor Peña reveló cómo Santiago del Moro maltrata a Marley

La televisión argentina sumó un nuevo capítulo de tensiones luego de que se conocieran los candidatos a los próximos premios de la industria. Flor Peña no ocultó su indignación ante la ausencia de su histórico compañero en la lista de mejor conducción masculina. Durante una charla frente a las cámaras, la actriz fue contundente al expresar que "Siempre me pareció injusto que no esté nominado, me parece que nominaron hasta a el portero y lo podían haber nominado a él".

Para la artista, la ceremonia perdió el atractivo que solía tener años atrás, asegurando que "Siempre ganan los mismos, me parece aburrido". En su análisis sobre el presente de la televisión, recordó con nostalgia que "Martín Fierro eran los nuestros, eran los que nosotros íbamos y estaba lleno de actores y actrices y te daban nervios porque no sabías quién lo iba a ganar, pero ahora siento que se lo reparten entre los canales". Al ser consultada sobre si cree que el actual conductor de Gran Hermano se llevará la estatuilla, respondió con ironía diciendo que "Sí, se lo merecen varios".

Peña advirtió que el evento ya no es lo que era. Según sus palabras, "El Martín Fierro dejó de tener esa épica y esa mística que tenía en mi época y está todo el mundo criticando por todos los programas porque hay algo que no está bien".

Esta situación la llevó a tomar distancia de la gala ya que, según ella, "Perdió la credibilidad el premio y yo dejé de ir. Antes eran ternas y a lo sumo tenías a cuatro personas y sentías que te lo merecías y que si estabas ahí era porque habías hecho algo bien". Bajo su mirada actual, "Ahora estás ahí para juntar gente y para que vayan muchos famosos".

El punto más álgido de la conversación llegó al tocar el vínculo personal entre las figuras. La actriz aclaró que "Marley se cag… de la risa, fui yo, él no dijo nada, pero lo odian". Además, reveló detalles de lo que percibe cuando ambos conductores coinciden en pantalla. Al respecto confesó que "No sé qué problema tiene" y agregó que "Marley no, pero Santiago no lo trata muy bien, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene".

Finalmente, Florencia marcó las diferencias de personalidad que los separan. Explicó que "Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano".