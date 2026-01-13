Flybondi, la aerolínea low cost argentina, enfrenta una serie de cancelaciones masivas de vuelos en el arranque de la temporada alta de verano, dejando en tierra a más de 20.000 pasajeros. Entre el pasado jueves y este lunes, la compañía debió suspender 125 vuelos domésticos y regionales, cerca de una cuarta parte de su programación prevista para estos días.

Según explicaron desde la propia empresa, estas cancelaciones obedecen a cuestiones operativas y a la disponibilidad de su flota de aeronaves, en un contexto donde está en pleno ajuste de su oferta de vuelos y en proceso de incorporación de nuevas unidades. También influyó en algunos casos el cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza, lo que generó un efecto de arrastre en los itinerarios.

Las cifras incluyen vuelos cancelados tanto nacionales como regionales. La aerolínea señaló que, pese a estas suspensiones, logró operar más de 520 vuelos e incluso trasladar a más de 94.000 pasajeros entre sus rutas nacionales e internacionales, aunque el impacto de las cancelaciones se sintió fuertemente en la demanda veraniega.

Flybondi recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus itinerarios a través de su sitio web o aplicación móvil y anunció que su equipo de atención al cliente trabaja para reubicar a los viajeros afectados en los vuelos disponibles más cercanos a la fecha y hora originales de sus pasajes. Esta tarea se complejiza durante la temporada alta por el alto nivel de ocupación de los servicios restantes, admiten desde la aerolínea.

Las cancelaciones generaron un clima de malestar y quejas en distintos aeropuertos del país, con pasajeros que debieron reprogramar sus planes de viaje o permanecer más tiempo en salas de espera. Flybondi enfrenta así uno de los momentos operativos más complejos de los últimos años en su historia reciente, justo en el momento de mayor demanda para el sector.