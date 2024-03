La gestión del actual intendente de Pocito, Fabián Aballay, aseguró a DIARIO HUARPE que hubo algunas inconsistencias en la gestión respecto al Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). Desde cuestiones administrativas, hasta obras no terminadas. En este marco, el exjefe comunal Armando Sánchez, se defendió de las críticas y planteó que las demoras en las realizaciones de los proyectos fueron por situaciones propias de la cotidianeidad en el Gobierno provincial. “Yo estoy en el municipio desde el segundo gobierno de Joaquín Uñac, hay funcionarios que no saben como funciona”.

La primera situación con el Fodere 2021, fue la obra de la pavimentación de calle Proyectada, entre Vidart e Hipólito Irigoyen. En este caso, para cerrar ese ejercicio faltaba el informe final del proyecto. Sánchez indicó que no se pudo culminar la documentación, básicamente porque el Gobierno cambió varias veces las planificaciones.

“Al principio pedimos ensanchar la calle David Chávez. No nos dejaron porque no nos autorizaron a erradicar la arbolada”, contó.

Quizá el caso más polémico fue el del 2022. El proyecto era la pavimentación de la calle Maurín entre 7 y 10. Pudieron pavimentar los trayectos de 8 y 9 y de 9 a 10. Pero en el primero, de 7 a 8, hubo una complicación. El exintendente comentó que los vecinos de la zona pidieron la instalación de agua potable, antes de que se pavimentara. Según Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el servicio ya estaba funcionando. Sin embargo, esto no era así.

Las autoridades iniciaron rápidamente trabajos con OSSE, con el objetivo de cumplir con el servicio esencial. Cuando pudieron terminar con las obras, ya el certificado de $6.000.000 para pavimentar ese sector era completamente insuficiente. Por este motivo, no se hizo.

“En los últimos meses que vino la inflación no se conseguía asfalto. Entonces no conseguía asfalto en la provincia, cuando consiguió asfalto en Mendoza, entonces se pidió una prórroga. No se pudo”, contó Sánchez.