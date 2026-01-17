El histórico triunfo de Luciano Benavides en la categoría de motos del Rally Dakar 2026 no pasó desapercibido para los deportistas argentinos, y uno de los más efusivos fue Franco Colapinto, piloto de Alpine en Fórmula 1. Desde Enstone, donde realiza pruebas para la temporada 2026, Colapinto se volcó a las redes sociales para felicitar al campeón salteño.

“Vamos, sos una bestia, dos segundos. Me vuelvo totalmente locoooo”, escribió el pilarense en la publicación oficial del Dakar que anunciaba la victoria de Benavides, destacando la épica diferencia mínima que definió la competencia. La euforia continuó con más mensajes: “Qué ídolo, disfrutalo. Re merecido” y un clásico comentario argentino: “Todo al 2, loco, qué lindo. Son unos cracks, ¡aguante Argentina! A disfrutar”.

La publicación de Colapinto refleja no solo la admiración entre deportistas argentinos, sino también la emoción que generó un triunfo extremadamente ajustado, que quedará en la historia del Dakar. Otros atletas, como Juan Martín del Potro, también se sumaron a las felicitaciones con mensajes breves: “Grande, campeón”.

El propio Benavides habló sobre su victoria y contó los detalles de los últimos kilómetros decisivos: “En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto… Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”. La combinación de talento, estrategia y un mínimo margen de error le permitió al salteño lograr un triunfo épico por apenas 2 segundos, celebrado con entusiasmo por colegas como Colapinto.