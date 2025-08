Franco Colapinto se destacó en clasificación en el Gran Premio de Hungría al superar el primer corte y quedarse con el 14° puesto en la parrilla de salida. El piloto argentino mostró una evolución notable en su rendimiento, alcanzando su objetivo de estar entre los 15 más rápidos de la clasificación. Este resultado es especialmente relevante dado que Colapinto venía de tres fines de semana complicados en los que no superó la Q1, lo que subraya la importancia de esta mejora en su desempeño.

En la Q1, el piloto de Alpine se mostró superior a su compañero Pierre Gasly, al sacarle medio segundo en la primera vuelta rápida y 91 milésimas en la vuelta decisiva.

El resultado final, que lo dejó en la 14ª posición, fue el reflejo de un trabajo consistente, a pesar de las limitaciones del Alpine A525, que no fue el monoplaza más competitivo en circuitos que no favorecen su diseño. A pesar de esto, Colapinto superó a Gasly, quien quedó eliminado en la Q1. Con un tiempo de 1m16s159, Colapinto no mejoró su posición en la Q2, pero la eliminación de Kimi Antonelli de Mercedes por exceder los límites de la pista le permitió ascender a la 14ª posición.

El Gran Premio de Hungría es la última cita antes del receso veraniego de la Fórmula 1, y Colapinto llega con un resultado alentador para la carrera del domingo. A pesar de que el puesto 14 puede parecer modesto, el contexto de las últimas clasificaciones y la competencia interna en Alpine refuerzan la importancia de este avance para el joven piloto argentino. Este sábado, Colapinto demostró que sigue evolucionando, y su rendimiento en la carrera será clave para evaluar su progresión en la temporada.