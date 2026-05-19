Un adolescente fue aprehendido en el departamento Chimbas luego de haber intentado sustraer una bomba de agua de una vivienda ubicada en el barrio Parque Industrial. El hecho ocurrió durante la mañana del lunes 18 de mayo y derivó en un procedimiento policial que incluyó persecución, secuestro de efectos y la intervención de la Justicia de Menores.

La bomba recuperada es de medio HP y conservaba su cable de alimentación

De acuerdo a fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 10:30 en un domicilio de calle Sarmiento hacia el Oeste, donde reside la damnificada, una mujer de 46 años. En ese lugar, un sujeto sustrajo una bomba de agua marca Gamma, modelo CP80, con su respectivo cable de alimentación.

Tras la denuncia, el operador del Cisem comisionó al personal policial al lugar. El cabo Rolando Páez y el cabo Leonardo Parra, iniciaron recorridas por la zona para dar con algún sospechoso que coincida con las características aportadas por los vecinos. Fue en el interior del barrio Los Toneles donde observaron al joven que se desplazaba con el elemento sustraído en su poder.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, lo que motivó una persecución a pie que culminó a los pocos metros con su aprehensión. Según indicaron fuentes del caso, el menor ofreció resistencia al procedimiento, por lo que los efectivos debieron hacer uso de la fuerza pública en la medida necesaria para reducirlo. El joven, de apellido Aracena, tiene 17 años.

El el joven detenido tiene 17 años y sería conocido en el ambiente delictual.

En el lugar también se procedió al secuestro de la bomba de agua sustraída, la cual fue posteriormente vinculada al hecho denunciado.

El procedimiento se vio alterado por la reacción de vecinos de la zona, quienes arrojaron elementos contundentes contra el personal policial, generando un clima de hostilidad que obligó al traslado inmediato del detenido y los secuestros a sede de la Subcomisaría Cipolletti.

En el caso tomó intervención la titular de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, Claudia Elizondo, quien dispuso una serie de medidas procesales, entre ellas la recepción de entrevistas, denuncia formal, croquis del lugar, reconocimiento de efectos, pericias correspondientes y posterior restitución del elemento sustraído a la damnificada.

Asimismo, la magistrada ordenó que el menor fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), conforme a los protocolos vigentes para este tipo de casos. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente, bajo supervisión judicial, en el marco del Sumario Prevencional caratulado como hurto en grado de tentativa.