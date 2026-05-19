Boca Juniors empató 1-1 frente a Cruzeiro en La Bombonera por la Copa Libertadores y quedó obligado a ganar en Brasil para avanzar de ronda.

El equipo argentino comenzó mejor y encontró la ventaja a los 15 minutos del primer tiempo. Tras una asistencia de Leandro Paredes, Miguel Ángel Merentiel definió para poner el 1-0 parcial y darle tranquilidad al conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

Durante gran parte de la primera mitad, Boca manejó la pelota y generó varias situaciones de peligro. Tomás Aranda, Milton Giménez y Belmonte tuvieron oportunidades claras, aunque se encontraron con una defensa brasileña firme y con intervenciones importantes de Otávio Costa.

En el complemento, Cruzeiro reaccionó rápidamente y alcanzó el empate a los ocho minutos mediante Fágner. La jugada fue revisada por el VAR y finalmente el árbitro Jesús Valenzuela convalidó el gol.

Con el empate, Boca volvió a adelantarse en el campo y acumuló situaciones claras para volver a ponerse arriba en el marcador. El ingreso de Exequiel Zeballos y Ángel Romero le dio mayor profundidad al ataque.

A los 43 minutos del segundo tiempo, Merentiel volvió a convertir para desatar el festejo en La Bombonera. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro anuló la jugada y el encuentro terminó igualado.

Sobre el cierre, el conjunto argentino presionó con varios tiros de esquina y remates desde afuera del área, aunque no logró quebrar nuevamente a Cruzeiro, que además terminó el partido con un jugador menos por la expulsión de Gérson.

Con este resultado, Boca quedó obligado a ganar en el próximo partido que enfrentará a Católica de Chile en La Bomboneta para seguir en carrera en la Copa Libertadores.