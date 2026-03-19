Un grupo de padres de la Juan Martín de Pueyrredón, ubicada en la zona de El Rincón, decidió manifestarse y tomar el establecimiento en reclamo por el estado edilicio en el que asisten sus hijos.

Según contó la periodista de Radio Norte Jáchal Eliana Figueroa a DIARIO HUARPE, los problemas no son nuevos y vienen desde el año pasado, pero aseguran que la situación se agravó en 2026 sin obtener respuestas concretas. Entre las principales falencias señalaron techos deteriorados, paredes en mal estado y falta de mantenimiento general.

Además, alertaron por la presencia de vinchucas, palomas, ratones e insectos, lo que representa un riesgo sanitario para los estudiantes, especialmente en sectores como el comedor escolar.

Padres en la puerta de la escuela haciendo el reclamo. (Foto gentileza)

Sin clases y sin comedor

Ante este escenario, las familias decidieron no enviar a los chicos a clases presenciales, que actualmente tampoco se desarrollan con normalidad. Según indicaron, los alumnos reciben únicamente guías impresas, sin clases virtuales regulares.

La situación también afecta el servicio alimentario: el comedor escolar fue suspendido, lo que impacta directamente en muchos estudiantes que dependen de esa comida diaria.

Falta de respuestas y medidas de fuerza

Los padres aseguraron que los reclamos fueron realizados en reiteradas oportunidades durante los últimos años. Si bien días atrás hubo una inspección por parte de autoridades de Infraestructura y del Ministerio de Educación, hasta el momento no hubo soluciones concretas.

Cansados de la falta de respuestas, resolvieron avanzar con la toma del edificio y advirtieron que esperarán definiciones oficiales en el corto plazo para decidir cómo continuará la medida.

Alternativas que generan rechazo

Como solución provisoria, se planteó trasladar a los alumnos a otra institución del departamento, pero la propuesta fue rechazada por las familias. Argumentan que esto generaría superpoblación en las aulas y afectaría la calidad educativa.

La matrícula de la escuela ronda los 80 a 100 alumnos, por lo que el traslado implicaría una fuerte sobrecarga en otros establecimientos.

Propuestas en evaluación

En medio del conflicto, desde el municipio se ofreció la instalación de módulos provisorios para garantizar el dictado de clases en el lugar. Sin embargo, los padres señalaron que aún falta la aprobación oficial y la evaluación de las condiciones de esos espacios.

Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en alerta y a la espera de una respuesta concreta que garantice condiciones seguras y dignas para los estudiantes.