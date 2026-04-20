Cuatro funcionarios, dos de México y dos de Estados Unidos, murieron en un accidente de tránsito cuando regresaban de un operativo antidrogas en el estado mexicano de Chihuahua. El siniestro ocurrió sobre la ruta que une Chihuahua con Ciudad Juárez, tras una intervención en la que se desmanteló un laboratorio de procesamiento de drogas.

Entre las víctimas se encontraban dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluido su director regional, Pedro Ramón Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes. También fallecieron dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, que participaban como instructores en tareas de capacitación y cooperación con las fuerzas locales.

El accidente se produjo cuando el grupo regresaba del operativo en el municipio de Morelos, donde habían destruido instalaciones utilizadas para la producción de droga. Según los primeros reportes, el vehículo en el que se trasladaban sufrió un siniestro en plena ruta, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Autoridades locales confirmaron que los funcionarios estadounidenses colaboraban en el marco de programas conjuntos de entrenamiento y asesoramiento en la lucha contra el narcotráfico, una práctica habitual entre ambos países en el contexto de la cooperación bilateral en seguridad.

El hecho se enmarca en una estrategia más amplia de combate al crimen organizado, que incluye operativos coordinados entre fuerzas mexicanas y agencias internacionales para desarticular laboratorios clandestinos y redes de producción de drogas sintéticas.

La tragedia pone de relieve los riesgos que enfrentan quienes participan en este tipo de operativos y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los despliegues contra el narcotráfico en regiones de alta conflictividad.