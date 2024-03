Gabriel Ruiz es el sanjuanino que trabaja en uno de los videojuegos para celular más populares: Stumble Guys. DIARIO HUARPE conversó con el desarrollador de niveles para conocer cómo funciona la industria.

La curiosidad de aprender

Gabriel Ruiz se encarga de la programación del juego. Es decir es quien está detrás del funcionamiento de los niveles, de la parte oculta de los videojuegos. Líneas y líneas de instrucciones para que el juego funcione y brinde una buena experiencia a los jugadores.

Ruiz comenzó en San Juan como la mayoría en la industria, no en una Universidad o carrera, sino por la propia curiosidad. “Me inicié por curiosidad googleando y haciendo tutoriales allá por el 2015, al poco tiempo me enteré de la global game jam que se realizó en la UNSJ y fui con la computadora de escritorio bajo el brazo donde realizamos el videojuego "Costumbres Argentinas" y desde ese día no paré de aprender y asistir a cada evento de desarrolladores de videojuegos”, contó.

Una vez que pasó el umbral del inicio comenzó la Licenciatura de Ciencia de la Computación. “Mientras estudiaba la licenciatura me había embarcado en crear dos videojuegos sólo y por mi cuenta casi sin saber lo que estaba haciendo. Rápidamente conocí gente de la industria que me dio feedback y me ayudó a crecer. Tuve la suerte de conseguir laburo en LemonChili Games una empresa indie que me sirvió de trampolín a las grandes ligas, pasando entre medio por BigFoot Gaming donde adquirí también una gran experiencia. Actualmente trabajo para Trick Studios”, agregó.

Para Gabriel, empezar en San Juan es igual que empezar en cualquier lado, porque se aprende vía internet donde hay muchos tutoriales, algo que no hay que dejar pasar es participar en cada evento de desarrollo de videojuegos que puedas. “A veces toca viajar, pero vale el esfuerzo”, cerró.

El fenómeno stumble guys

Lanzado por primera vez en 2021 para dispositivos móviles y PC, Stumble Guys se ha convertido en uno de los free-to-play más populares. El juego acumula más de 50.000.000 de jugadores cada mes, y con su llegada a Xbox, encabeza los primeros puestos del “top free” de su plataforma desde su lanzamiento el pasado 23 de enero.

En Stumble Guys los jugadores deben competir contra otros intentando llegar a la línea de meta mientras atraviesan mapas cargados de coloridos obstáculos. Las partidas comienzan con 32 jugadores, número que se reducirá notablemente a lo largo de tres rondas diferentes. La competencia en general tiene forma de carrera, pero algunos niveles incluyen esquivar láseres, balas de cañón o evitar caer al vacío.