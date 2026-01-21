En un control de rutina efectuado sobre la Ruta Nacional 34, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detectaron y rescataron 13 ejemplares de loro hablador (Amazona aestiva) que eran transportados en un vehículo particular sin la documentación ni las condiciones establecidas por las normas de protección de fauna silvestre.

El procedimiento se enmarca en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna, una práctica prohibida por la legislación provincial y nacional que busca resguardar la biodiversidad y el bienestar de las especies silvestres.

Tras el hallazgo, las aves fueron inmediatamente derivadas al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), donde un equipo de veterinarios y especialistas comenzó con evaluaciones médicas para determinar el estado de salud de cada loro y planificar su recuperación. El objetivo principal es que, una vez rehabilitados, los ejemplares puedan volver a su hábitat natural en condiciones adecuadas.

Las autoridades ambientales de Jujuy recordaron que la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre están prohibidos por ley, y que estas prácticas no solo son ilegales sino que también perjudican la salud de los animales y los equilibrios ecosistémicos. Instaron a la población a colaborar con la protección de las especies y a denunciar situaciones de tráfico o maltrato a través de los canales oficiales.

La especie loro hablador, conocida por su capacidad para imitar sonidos humanos, forma parte de los ecosistemas del norte argentino y de países vecinos, y su captura ilegal representa una amenaza para su conservación.